Recordó que estaba en un gimnasio cuando se enteró de su nominación a los Grammy, era la semana de los Latin Grammy en los que iba a presentar por primera vez con un número musical acompañada de Banda Los Recoditos. “Estaba yo súper enfocada en mi presentación”, dijo. “Mi mánager me habló… y estaba como llorando, como que algo estaba mal, es lo que yo pensé”, detalló la agencia de AP. Archivado como: Chiquis en ajustados leggings.

No cabe duda que la extravagante artista musical, es una de las celebridades más queridas y odiadas en el mundo del espectáculo, ya que si bien es una persona que le gusta la fiesta y se le ha visto envuelta en la polémica, ya sea con su familia o en su vida personal y por lo general suele encender las redes como en este caso, pues Chiquis sigue presumiendo de su nueva imagen.

Ahora, a pocas horas de llevarse la entrega de los premios más esperados, es que se filtra un video de Chiquis haciendo pesas mientras usa un traje de licra súper ajustado, pues recordemos que desde hace tiempo la hija de La Diva de la banda ha sorprendido con su nueva imagen, pero no fue hasta hace poco que sorprendió luciendo más delgada que nunca.

Le llueven críticas a Chiquis por su nueva apariencia

Pero desafortunadamente Chiquis se volvió a posicionar como blanco de críticas, pues a pesar de demostrar el ‘arduo’ trabajo que realiza desde el gimnasio, la intérprete de ‘Abeja Reina’ se llevó varias críticas, pues muchos aseguran que es gracias a las cirugías que luce el tremendo cuerpazo que ahora tiene.

“Eso no es disciplina simplemente por la operación que se hizo lo tiene que hacer”, “Disciplina????? Mejor dicho cirugías!!!!”, “Sea cirugía o no , creo que todo es una disciplina”, “Se tuvo que haber operado bajo muy rápido”, “Jajajaja no mam… cuál disciplina”, “Eres Linda como quiera”, “Al final es su vida quien somos para juzgar”, “Lipo hay que cuidarse luego de una de estas”, se lee. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Chiquis en ajustados leggings.