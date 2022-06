Fueron en total seis luces que se posaron en el cielo, en forma horizontal, unas encima de otras, y aparentemente no se trataban de drones, ni de bengalas, pues el especialista en OVNIS, Jaime Mausaan dejó bastante en claro lo que pudo ser: “Hacían movimientos, hacían figuras geométricas, se ponían en dos líneas y todo esto sobre el mar”, comenzó explicando.

Al parecer se trató de un suceso simultáneo en varias partes del mundo , pues en San Diego y Tijuana frente a la costa se podría ver una serie de luces estáticas en el cielo que asemejaban una enorme nave y la gente salió a grabar rápidamente lo que estaba sucediendo, no dando crédito a lo que sus ojos presenciaban.

Misteriosas luces en forma de nave que aterrorizan a la gente de México y EEUU

Fueron tan evidentes que hubo muchas personas que tuvieron oportunidad de captar el momento en el cielo y algunos hasta se atemorizaron por las luces sobre la costa en San Diego y Tijuana, pero no contaban con que también se manifestaban en Mérida, Yucatán, así como en Medellín, Colombia.

Jaime Maussan siguió: “…A una gran distancia de la costa, por lo tanto sabemos que no son drones y sabemos que no son bengalas… el hecho de que se haya visto simultáneamente en San Diego y Tijuana, sabemos que no es posible que se trate de algo que pueda ser un dron, y estamos ante algo real”, concluyó.