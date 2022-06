Posteriormente señaló que la producción del reality está en todo su derecho a manifestar su inconformidad, “Un comentario ya personal, la producción tiene corazón, la producción también ve lo que está pasando y también tiene libre expresión y le pueden decir ellos también, ‘¿Sabes qué? Pues a mí no me gustó lo que hizo Osvaldo, no me gustó lo que hizo fulana, no me gustó lo que hizo perengana”. Archivado como: Mayeli explota contra Niurka.

“Se me hace una mam… y una falta de hue… que salgas de la casa y no atiendas tus responsabilidades… Fulanita dijo un comentario y les voy a decir que comentario fue, alguien de La Casa de los Famosos puso que había salido Niurka y ella dijo algo como ‘no ganó el malo’, no sé algo así”, inicia argumentando Mayeli Alonso en un live que realizó.

“Expusieron una conversación privada y una opinión privada de una mujer honrada, de una mujer trabajadora, de una mujer que se desvelaba con nosotros, de una mujer que cuando yo le dije ‘Sabes que, tengo una gran necesidad de hablar con mi hija’ cuando salí, me prestó su celular para hacer una llamadita de un minuto, me estuvo cuidando porque no puedes agarrar tu celular, cuando sales de la casa todavía tienes 24hrs sin celular”.

“Yo como mujer se lo que cuesta salir adelante en este medio”

Posteriormente aseguró que una de las contrincantes de Niurka no tuvo nada que ver con ese problema, “Daniela no fue la culpable de eso, los culpables de eso fueron personas que han salido de la casa y que no han estado agusto con que la gente los saque y se me hizo muy gacho, yo no estoy segura de que la corrieron, pero estos últimos días que yo he ido a trabajar la señora no se ha presentado y se me hizo muy feo”.

“Se me hace muy cul… que alguien tenga los hue… de pedir que corran a alguien por haber hecho un comentario de opinión personal sobre su actuación en La Casa de los Famosos se me hace muy feo y eso yo no lo acepto, porque yo como mujer se lo que cuesta salir adelante en este medio”, señaló la ex de Lupillo Rivera.