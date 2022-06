¡Telemundo ‘saca’ a Niurka Marcos custodiada por guardias de seguridad!

Telemundo ‘humilla’ de la peor manera a Niurka

La televisora la sacó antes del tiempo acordado

Niurka se vuelve a burlar de la cadena televisiva; “Ya supérenme”

Telemundo saca a Niurka Marcos. Luego de ser expulsada de La Casa de los Famosos, mucha gente no pensaba que la cubana saldría pronto, pues aunque es amada por muchos, también es odiada por otros. Cuando la vedette cubana recibió la noticia de su expulsión, inmediatamente se fue en contra de Telemundo, a quienes acusó de haber ‘manipulado’ todo y haberle dado una mala imagen.

“Creo que no me sacó el público, creo que la idea fue de los responsables, ejecutivos… acabo del tener una entrevista con ellos… Alan me contó todo y Romina me habló esta mañana llorando me asustó cuando me dijo ‘ma, tú no te mereces eso, en la audiencia de las galas de Telemundo están atacándote mucho y obviamente ellos manipularon durante esta semana mi imagen, la manosearon y la tiraron al piso”, dijo Niurka en una entrevista con ‘De Primera Mano’.

La sacan de Telemundo rodeada de guardias de seguridad

Niurka fue orillada por los ejecutivos de Telemundo y por sus abogados a asistir a la gala del reality show este lunes, por lo cual la cubana regresó a su ‘viejo hogar’ e hizo acto de presencia. En su visita, la cubana despotricó en contra de algunos de sus compañeros de LCDLF, y sin pelos en la lengua (como es de costumbre) dijo lo que opinaba sobre algunos de ellos, dejando en mal a Daniela Navarro y a Toni Costa principalmente.

Luego de su participación en la gala del programa, Niurka fue sacada de las instalaciones de Telemundo escoltada por guardias de seguridad. Y es que la bailarina cubana no se quedó de brazos cruzados y tachó a la cadena televisiva de lo peor. Según Chisme No Like, Niurka señaló que el reality estaba arreglado y que ellos no deberían tener el valor de verla a los ojos después de todo lo que la criticaron. Archivado como: Telemundo saca a Niurka Marcos