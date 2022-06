Osvaldo Ríos rompe silencio: ¿Cómo fue tu experiencia con Niurka?

Luego de la eliminación de Niurka de la casa, ella se mostró bastante molesta por su salida, incluso culpó a la producción de su eliminación, ante esto el actor puertorriqueño rompe el silencio: “Apenas salí de la casa, el celular apenas me lo entregaron, he tratado de mantenerme ajeno a todo lo que tenga que ver con redes”.

“Con Niurka no he tenido la oportunidad de conversar, con ella me une una amistad de muchísimos años, ya 11 años que nos conocemos. Realmente me sorprendió mucho su salida porque siempre pensé que llegaría a la final, a pesar de ser controversial. Yo he conocido su otro lado, es una mujer con un gran corazón y siempre es genuina a pesar de las circunstancias”. Archivado como: Osvaldo Ríos rompe silencio