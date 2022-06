Es por ello, que el productor rompió el silencio a través de un video donde se defendió y desmintió de lo que se le acusa. “Soy Coco Levy, y como saben, quienes me conocen. siempre me he conducido con respeto y dignidad hacia todas las personas, como me enseñó mi madre y como yo he educado a mis hijas”, comenzó diciendo.

El hijo de Talina Fernández publiEspero que pronto salga la verdad y se arregle todocó un video en el que niega los hechos y anuncia que emprenderá acciones legales contra la supuesta víctima: "La calumnia tampoco debería ser un camino a la fama". Hace unas horas, la actriz Danna Ponce sorprendió en redes sociales al acusar a Coco Levy, de supuestamente haber abusado de ella.