Crónica: José y Julio perdieron su libertad para siempre

Por andar de mafiosos y no respetar ni siquiera a otros bandidos

La pareja asesinó al defensor de una de sus compañeras de andanzas

Crónica hispanos pierden libertad. Nunca he entendido por qué siendo tan linda la libertad, es valorada tan poco por algunas personas hoy en día. Este es exactamente el caso de dos hispanos de California, los cuales acaban de ser condenados a cadena perpetua nada más ni nada menos que por haberle arrebatado la vida a alguien que intentó defender a una vendedora de drogas.

Cualquiera dirá “le hicieron un favor al mundo”, pero el problema es que dicho ataque no fue en defensa propia, puesto que José Barraza, de 41 años y Julio Madrigal, de 32, no son ninguna blanca e inocente paloma, por el contrario, ambos son dos grandes y peligrosos delincuentes, o por lo menos lo eran, porque ya no estarán nunca más libres.

Crónica hispanos pierden libertad: Querían castigar a quien les había robado

De acuerdo con las autoridades del condado de Visalia, el crimen sucedió la noche del 21 de mayo de 2021 cuando José y Julio se encontraron con la víctima, identificada como Jonathan Ramírez quien al parecer no tenía nada que ver con los asesinos, pero que tuvo la desgracia de estar en el lugar, hora y con la persona equivocada en el instante en que lo mataron.

Jonathan iba en un auto acompañando a una mujer, la cual presuntamente trabajaba para los dos hampones desde hacía algún tiempo, vendiéndoles sus narcóticos en las calles. Al parecer, ella les había sustraído algo de droga y dinero en efectivo, así que al enterarse, como era de esperarse, no se la dejaron pasar.