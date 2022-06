Una de las peticiones que el Fiscal hace no sólo a la juez sino también al cantante R. Kelly, es que nunca ha pedido perdón por sus actos o ha mostrado alguna clase de arrepentimiento, por lo que asegura que el intérprete de varios éxitos de los años 90, debe rendir cuenta y explicar de viva voz de lo que se le acusa.

El cantante no tuvo piedad y por varias décadas estuvo aprovechándose de mujeres y niñas inocentes a quienes explotó y traficó sexualmente, según las averiguaciones que se tuvieron en el caso contra R. Kelly quien no dudó en gratificarse con lo que hizo a miles de féminas.

A lo anterior, muchas reacciones en redes sociales no se han hecho esperar: “Algunos asesinos ni siquiera reciben 25 años de prisión”, “De verdad yo creo que es inocente 100 por ciento”, “No traten de convencerme que R. Kelly es un monstruo que merece pena de muerte en la cárcel”, “Estoy en shock con este caso”, se puede leer en varias personas de la noticia en Billboard.

Y es que Breon Peace, no sólo había pedido una sentencia de por lo menos 25 años de prisión, sino también una multa de entre 50 y 250 mil dólares para R. Kelly quien escuchó finalmente el veredicto final este 29 de junio y conoció su destino que hasta el momento luce bastante oscuro en un caso que ha impactado a millones de personas.

La reacción de R. Kelly al escuchar su veredicto final

Al momento de que se emitió su veredicto final con 30 años de prisión a sus 55 años de edad, según lo reportado por AP, el cantante R. Kelly no dio señales de reacción al escuchar su pena, que dicho sea de paso, también incluyó 100 mil dólares como multa, sin embargo se espera que apele su condena.

“Tú me hiciste hacer cosas que provocaron que se rompiera mi espíritu. Literalmente desee morirme por la manera en que tú me hiciste sentir ¿Recuerdas eso?”, dijo a R. Kelly una de las víctimas de tráfico y explotación sexual mientras el cantante no mostraba ninguna reacción a las acusaciones.