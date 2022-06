Daniela Navarro rompe en llanto y confiesa abuso sexual que sufrió

“Viene una de las peores etapas de mi vida que fue ser abusada por mi abuelo y no poder decir absolutamente nada porque ya sentía que yo era responsable de que mi mamá tuviera el corazón roto y no quería romperle el corazón diciéndole que su papá abusaba de nosotras y seguí guardando rabia en mi corazón…” confesó entre llanto. Archivado como: Daniela Navarro confiesa abuso

Contó la vez en la que que casi pierde ambas piernas

La actriz venezolana dijo que prefirió guardar silencio durante años debido a que no quería ‘romper’ la felicidad que existía en ese momento. “Mi mamá me regaló el que es mi mejor amigo hoy en la actualidad, que es mi hermano, y decidí no romper la felicidad que eso había traído a la familia y me lo guardé hasta mis 25 años”, confesó.

Además de ese suceso traumático, Daniela confesó que estuvo a punto de perder sus piernas debido a un tratamiento al que estuvo a punto de someterse. “Como me casé tan jovencita mis emociones y mi autoestima, no venía muy bien por todo lo que ya han visto, no estaba reafirmada y esta persona en vez de ayudarme la empeoró y empecé a hacer cosas que no debía hacer como poner sustancias en mi cuerpo que no eran correctas”, dijo. (VER VIDEO) Archivado como: Daniela Navarro confiesa abuso