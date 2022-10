Djokovic se corona en Astaná para su 90no título

Dominó a su rival griego desde el arranque

“Siempre tuve la ilusión de tener una carrera exitosa”, declaró

¡SE LLEVA EL TÍTULO! En un partido lleno de emociones, el deportista serbio y que se convirtió en uno de los favoritos del público, se llevó su título 90 tras vencer a su rival griego, Stefanos Tsitsipas, en el final del Abierto de Astaná. El tenista, al finalizar el encuentro, no dudó en brindar un par de palabras a la prensa, donde declaró su emoción de “tener una carrera exitosa”.

Este título es el segundo que gana en la semana el tenista, por lo que la emoción estaba a flor de piel cuando le entregaron el tan esperado premio; el encuentro, que duró apenas 75 minutos, el tenista profesional se llevó la ovación del público al finalizar el encuentro con el tenista griego, Tsitsipas. Por su parte, el griego no ha tenido un buen desenvolvimiento en las últimas finales, de acuerdo con MARCA.

DJOKOVIC CONQUISTA ASTANÁ

Novak Djokovic precisó de apenas 75 minutos para conquistar el título 90 de su carrera, imponiéndose el domingo por 6-3, 6-4 ante Stefanos Tsitsipas en la final del Abierto de Astaná, informó The Associated Press. En un encuentro sorprendente con el tenista griego, Djokovic conquistó por segunda ocasión en la semana un título y causó la emoción de sus fanáticos.

Djokovic dominó a su rival griego desde el arranque, llevándose el primer juego en poco más de un minuto. El serbio no afrontó una sola bola de quiebre durante el partido y acumuló 15 tiros ganadores con apenas siete errores no forzados, reveló The Associated Press. El encuentro duró 75 minutos y aseguró su posición a dos títulos contra el español, Rafael Nadal.