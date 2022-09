Roger Federer anuncia que se retira del tenis profesional

“Tengo 41 años. He jugado más de 1500 partidos en 24 años . El tenis me ha tratado con más generosidad de lo que nunca hubiera soñado, y ahora debo reconocer cuándo es el momento de terminar mi carrera competitiva”, dijo en una publicación de Instagram .

“Se trata de una decisión agridulce, pues extrañaré todo lo que la Gira me ha dado. Pero al mismo tiempo hay mucho que celebrar”, dijo el suizo. “Recibí un talento especial de jugar tenis, y lo hice a un nivel que nunca imaginé, por mucho más tiempo del que creí posible”.

Lesiones de un campeón

Federer no ha competido desde Wimbledon en 2021, recordó The Associated Press. Su último partido fue el 7 de julio de 2021, cuando perdió en los cuartos de final de Wimbledon por 6-3, 7-6 (4), 6-0 ante el tenista polaco Hubert Hurkacz. Aún así, el campeón recibió una enorme ovación.

Después de esto, Federer se sometió a una cirugía para reparar el menisco y el cartílago de la rodilla derecha. Con esta, ya suma tres intervenciones en un lapso de año y medio en esa misma rodilla. Esto le mantuvo fuera durante los torneos que se han disputado en la temporada 2022.