Un video grabado al interior de una iglesia cristiana ha logrado viralizarse, sin embargo no es por alguna clase de milagro religioso. Y es que después de que los feligreses no hubieran entregado el diezmo al pastor de la iglesia éste enfureció y terminó por correrlos del lugar.

Se niegan a otorgar el diezmo

Cuando los feligreses no entregaron el diezmo que el pastor claramente esperaba, el hombre comenzó a alterarse señalando que como administrador, tenía la autoridad para pedirlo. Sin embargo la comunidad de su iglesia demostró no estar de acuerdo con el pastor.

Los feligreses que aparecen en el video mostraron su molestia con el pastor, pues decidieron que aunque les exigiera el diezmo, ellos no lo entregarían. Se puede escuchar la voz de una mujer en el video explicando que debido a lo que firmaron, al no entregar el diezmo no tendrían porque estar en la iglesia, desatando la indignación de los presentes.