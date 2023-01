El sismo se produjo a las 20:09 de la noche hora local y t uvo su epicentro a unos 24 kilómetros (15 millas) al suroeste de la localidad de Campo Gallo , en la provincia de Santiago del Estero. Su profundidad fue de 610 kilómetros (379 millas), informó la agencia The Associated Press.

Al momento, las autoridades se encuentran revisando la zona y al pendiente de los reportes de la comunidad donde ocurrió el sismo. Se recuerda a la población que al momento de un sismo, las personas deben tomar en cuenta los protocolos de Protección Civil y no correr riesgos en cuestión de peligro inminente.

Por el momento, también se rectificó que las autoridades y los medios de comunicación locales no reportaron daños ni muertes, informó la agencia The Associated Press . Al igual, no hay registros o comentarios por parte de Protección Civil de Argentina. En redes sociales, no han surgido imágenes del peligroso sismo.

De acuerdo con los detalles que se presentaron, fue el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) quienes informaron que el sismo preliminar fue de 6.8 grados, con 24 km al SO de Campo Gallo, Argentina. Los detalles que determinaron fue que la intensidad fue fuerte, también detallaron que la intensidad se presenció debido a la placa tectónica que está cerca del lugar.

Sismo Santiago del Estero: ¿Tiembla constantemente?

Pero Argentina no es el único país que sufrió de sismos recientemente, de acuerdo con The Associated Press se informó que un sismo de magnitud 6,2 sacudió el viernes cerca de la isla caribeña francesa de Guadalupe y se sintió hasta en Puerto Rico.

Los medios locales informaron que algunos edificios crujieron y los muebles temblaron. Pero no hubo informes inmediatos de daños, dijo una portavoz del gobierno a The Associated Press. El sismo ocurrió a una profundidad de 166 kilómetros (103 millas) al oeste de Guadalupe, según el Servicio Geológico de Estados Unidos e indicó AP. Archivado como: Sismo Santiago del Estero