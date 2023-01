Dora Jean Edwards, la madre del gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, murió, anunció el gobernador en un comunicado el viernes por la mañana. La oficina del gobernador dijo que tenía 87 años, según informó la agencia The Associated Press. A través de las redes sociales del gobernador, se dio a conocer la trágica noticia.

“Me inculcaron la importancia del servicio público”

Edwards dijo que sus padres le inculcaron una fuerte fe religiosa y la importancia del servicio público. No se ha hecho ningún anuncio hasta el mediodía del viernes sobre los arreglos del funeral, informó la agencia The Associated Press. Por el momento, el gobernado solo destacó las virtudes que heredó de su familia y que sirvieron durante su gobierno.

“Mis padres me inculcaron desde pequeño la importancia de la fe, la familia y el servicio público. Ella, una devota católica, nos enseñó los valores de Mateo 25 y que la fe debe ir acompañada de obras. Estas lecciones han sido la base de todas las decisiones que he tomado como gobernador”, declaró el gobernador en el comunicado de prensa.