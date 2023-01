“Prometí hasta el cielo cuidar a mis hermanos y yo lo he cumplido, conocí a la envidia que siempre se acerca con disfraz de amigo, cree que pueden tumbarle a la reina la corona la traigo bien puesta, mi mamá me enseñó a defenderme ella fue mi maestra, hay algunos que dan pena ajena porque son de mi propia colmena que te roban la miel y parece que nunca se llenan, pero yo voy volando con mis propias manos…”, reza la primera estrofa de la canción ‘Porque soy abeja reina’.

Con un juego de palabras y también refiriéndose a temas personales, Chiquis Rivera dejó bastante claro que hubo personas a su alrededor que quisieron ‘quitarle muchas cosas y no se llenaban’, pero su mamá le enseñó cómo enfrentar ciertas situaciones, lo que ha puesto en práctica desde hace años… ¿también sus ex parejas quedaron salpicadas?

‘Les dolió saber que no va a detenerme ni mi propia sangre’, reza la canción de Chiquis Rivera

Al más puro estilo de su mamá Jenni Rivera, la Chiquis demuestra que puede hacer temas dedicados a la gente que traiciona y critica, así sean de la propia familia y lo deja muy claro: “Les dolió saber que no va a detenerme ni mi propia sangre”, en referencia a la falta de apoyo que recibió de su propia dinastía.

Y en el video compartido en la cuenta de Instagram ‘La Lengua Te ve’, los comentarios no se hicieron esperar: “¿Que tiene? Está borracha”, “Ella es lo máximo”, “hasta para llevar les dio”, “¿Cual Reina ? Su propia madre no confiaba en ella por algo ni la heredó bien sabe una madre como son los hijos. Su mamá si es Reina”, “No me gusta la música de ella pero esta si está buena porque esos 2 no los soporto por ladrones”.