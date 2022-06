Confirman que hay nueve niños muertos y docenas más están enfermos posiblemente por haber consumido fórmula para bebés

FDA recibió una serie de advertencias e investigó la situación

Cierran planta de fórmula en polvo para bebés y se desata la escasez en el país

ALERTA POR SEGURIDAD SANITARIA. Confirman que hay nueve niños muertos y docenas más están enfermos posiblemente por haber consumido una fórmula para bebés que fue producida en una fábrica de Estados Unidos contaminada con una peligrosa bacteria.

En un principio, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de Estados Unidos recibió una serie de advertencias e investigó la situación, pero solo confirmaron que dos niños habían muerto y que otros dos habían enfermado luego de haber consumido el alimento para bebés producido en la planta de Sturgis, en Michigan.

A pesar de las primeras averiguaciones, la FDA advirtió el viernes que habían recibido más informes de niños que habían muerto y otros que enfermaron después de beber la fórmula posiblemente contaminada en una fábrica en Michigan con la bacteria cronobacter sakazakii.

Según nuevos documentos, desde principios de 2021, hasta nueve niños han muerto por la ingesta de fórmula para bebés. Sin embargo, la agencia no ha podido confirman que la fuente de la infección estas nueve muertes fuera la fórmula para bebés y es que muchas veces no quedó suficiente fórmula para analizar si estaba contaminada, informó The Sun.