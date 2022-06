Viruela del mundo se esparce por el mundo

“Pensamos que necesita además una respuesta coordinada debido a la diseminación geográfica”, agregó el director general de la OMS, quien además reconoció que el virus, proveniente de África, ha presentado una conducta de esparcimiento “inusual” al propagarse fuera de las zonas de donde es endémico.

Aunque la viruela del mono no se ha propagado con la misma velocidad que lo hizo el Covid-19 a principios de 2020, existe la posibilidad de que las autoridades declaren una emergencia internacional de salud tal como hicieron en su momento con el coronavirus, pero esta vez debido a la viruela símica. Eso significaría que la OMS y sus asesores expertos consideran que la enfermedad, en efecto, es una amenaza global, apuntó The Associated Press.