Niño de 12 años de edad dispara con una arma de fuego a su mamá en Alabama y la mata

Para tratar de ‘cubrir’ el crimen, el menor de edad, inventó una historia que la policía no creyó

Termina confesando su ‘verdad’, pero ¿Será cierto?

Niño de 12 años de edad dispara con una arma de fuego a su mamá en Alabama y la mata, sin embargo, para tratar de ‘cubrir’ el crimen, el menor de edad, inventó una historia que la policía no creyó, por lo que termina confesando que la accionó de manera “involuntaria”, sin embargo, los agentes continúan con la investigación, de acuerdo al portal de noticias de The Washignton Post.

De acuerdo a las autoridades, los hechos sucedieron la madrugada del sábado cuando el menor mató a su madre, Ayobiyi Cook, de 29 años, en Forestdale, Alabama. En las cercanías del lugar se encontraba l esposo de Cook, un oficial de policía en las cercanías de Birmingham, informó AL.com. Primero el menor dijo que había entrado un hombre y escapó.

¿QUÉ PASARÁ CON EL MENOR?

El reporte al número de emergencias al 911 indicaba disparos en la casa por lo que de inmediato llegaron las autoridades, pero ya encontraron muerta a la mujer. Se ha informado que el caso será manejado en el sistema de tribunales de familia, para determinar qué pasará con el menor, pues es un crimen contra su madre.

En un primer comunicado la policía escribió: “Parecía que no hubo una entrada forzada a la casa”, pero “se vio a un hombre huyendo de la residencia”, dijeron las autoridades en un comunicado. Los detectives no pudieron recuperar evidencia, sin embargo la historia cambió, pues las evidencias y relatos no coincidían, sobre el caso del niño que dispara a mamá en Alabama.