¿Había signos de violencia?

Aunque en los primeros reportes indicaron que nunca hubo algún reporte de violencia doméstica o queja por parte de los vecinos, las autoridades están buscando detalles que podrían indicar alguna discusión o hecho que generara la drástica decisión entre la pareja; el actor y aspirante a cineasta, junto con su esposa terminaron saltando desde el sexto piso alrededor de las 9 de la mañana, el día que cumplió años el hombre.

“Había señales en el apartamento que indicaban que no era todo armonía, como si no hubieran decidido dejar a sus hijos y saltar”, declaró la fuente de la policía e informó el New York Post. La fuente, que ofreció información al medio de comunicación, no dio mayores detalles sobre los signos que encontraron dentro del apartamento y que, podrían esclarecer lo sucedido.