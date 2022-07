Y es que según reportes de medios de comunicación , el hombre conocido como ‘Pissed Off Trucker’, que tenía 52 años de edad, se encontraba detrás del volante de su semi troca cuando de repente perdió el control de la misma en plena carretera y se salió de la autopista en la localidad de Kansas.

Un hombre de Alabama, mejor conocido como ‘Pissed Off Trucker’, estrella de TikTok, murió en un trágico accidente hace unos días, unas horas después de que había expresado a sus miles de seguidores que deseaba llegar a su casa, lo que desafortunadamente ya no pudo cumplir, pues la muerte lo sorprendió.

Las tragedias en el medio del entretenimiento continúan sucediendo y tras varios días de noticias lamentables, otra se vuelve a destapar y es que desafortunadamente, la revista ‘ People ‘ dio a conocer la muerte de Steven Hull Raley, mejor conocido como ‘Pissed Off Trucker’, quien ganó fama a través de su cuenta en TikTok.

Tras varios intentos por auxiliar a ‘Pissed Off Trucker’, finalmente fue declarado muerto con todo y que el hombre llevaba puesto el cinturón de seguridad, lo que no impidió que tuviera golpes de gravedad durante el choque de su Volvo 2019 que sucedió alrededor de las 8 de la noche con 30 minutos.

“Todo lo que me importa es llegar a mi casa en el tiempo que debo hacerlo. Eso es lo que más me importa… más que nada”, dijo Steven Hull Raley quien se dedicaba en TikTok a platicar sus aventuras en la vida de la carretera y 200 mil personas estaban al pendientes de sus anécdotas y ocurrencias…

Al momento que se informó que el incidente presuntamente todavía está siendo investigado por las autoridades también resurgió el último video de ‘Pissed Off Trucker’, en TikTok donde hablaba de lo mucho que deseaba poder llegar a su casa, lo que desafortunadamente ya no sucedió.

El último mensaje en vida de ‘Pissed Off Trucker’

Aunque en estos momentos su cuenta ya fue bloqueada, la última vez que ‘Pissed Off Trucker’, habló para sus seguidores dejó claro que estaba muy agradecido con ellos por la manera en que lo apoyaban: “De verdad los quiero mucho amigos de TikTok. Ustedes son buenas personas. Pero si no estoy en su página de ‘Para Ti’, no importa. Sólo quiero llegar a casa”.

Y por parte de su familia, se informó que la esposa de Steven Hull Raley comenzó una recaudación de dinero en GoFundMe para poder pagar el funeral con un costo de entre 3 mil a 5 mil dólares: “Mientras no podemos imaginar el dolor de la triste pérdida, sabemos que su esposo era su mundo entero”, se lee en la descripción de la cuenta para apoyar a su entierro.