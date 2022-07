Muere jugador Spencer Webb: “Fuiste mi todo”

Una de las primeras personas en pronunciarse ante la pérdida de Spencer Webb, fue su novia Kelly Kay. La joven, a través de un post en Instagram, recordó los buenos momentos con el jugador y anunció que era su mejor amigo y el amor de su vida; al igual, declaró que tenían varios planes por cumplir, por lo que su muerte la dejó desconsolada.

“Mi mejor amigo, mi llama gemela, el amor de mi vida. Nunca he amado nada tanto como te amo a ti. Fuiste mi todo, me diste un propósito, me mostraste lo que es ser querido, valorado y visto. Teníamos tantos grandes planes. No sé a dónde ir desde aquí, pero sé que me estarás cuidando para mantenerme fuerte. Siempre pones a todos los demás antes que a ti mismo y trataré de mantener la misma bondad en mi corazón, de esta vida a la próxima bebé, te amo mucho y te encontraré de nuevo”, indicó la joven en su post. Archivado como: Muere jugador Spencer Webb