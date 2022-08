Los hechos lamentables para los famosos y figuras públicas no paran, recientemente se dio a conocer la sensible noticia del fallecimiento de quien fue un legendario conductor de noticias, quien partió a la edad de 88 años en su casa rodeado de sus seres queridos; fanáticos lamentan la pérdida.

De acuerdo con The Sun Ford y su colega John Auble, realizaron el exitoso segmento ‘Newsbeat’ en KSDK y el pasado mes de diciembre dijeron para 5 On Your Side que a pesar de estar jubilado durante 16 años, la gente todavía quiere hablar sobre el programa de años. Archivado como: Muere Richard Dick Ford.

Deja un gran legado en el mundo del periodismo

“Tengo 88 años ahora. He estado jubilado durante 16 años, y la gente todavía, cuando me encuentro con gente, todavía quiere hablar sobre el programa Newsbeat, el programa de revista que hice con el difunto John Auble”, compartió el conductor de noticias para 5 On Your Side.

“Salió del aire en 1982, pero la gente todavía me habla de eso y sonó una campana y el programa tuvo un enorme éxito”, añadió Dick Ford, quien este martes perdió la vida en su casa mientras se encontraba rodeado de sus seres queridos tras una larga trayectoria en la pantalla chica. Archivado como: Muere Richard Dick Ford.