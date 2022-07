Los hechos lamentables para los famosos y figuras públicas no paran, recientemente se dio a conocer la sensible noticia del fallecimiento de una gran estrella de Netflix a sus 36 años de edad, la triste noticia fue difundida recientemente mediante el portal del diario británico de The Sun .

Muere estrella de Netflix. De nueva cuenta las tragedias se hacen presentes dentro del mundo del espectáculo, en este séptimo mes del 2022 han ocurrido grandes desgracias , los lectores de Mundo Now han sido conocedores de lo que acontece en la farándula y esta no es la excepción, se ha dado a conocer que una gran y querida actriz ha partido a una mejor vida.

Admiradores lloran la muerte de Busisiwe Lurayi

La estrella de Netflix se encargó de protagonizar a la chica rebelde llamada Tumi Sello en la serie de Netflix de 2020 ‘Cómo arruinar la navidad’ y también participó en la segunda temporada nombrada ‘How To Ruin Christmas: The Funeral’, la cual se estrenó en diciembre del año pasado.

Sus grandes admiradores no tardaron en lamentar la muerte de Busisiwe en el post que su agencia compartió, “Nooo esta es la peor noticia, no esperaba esto, How to ruin christmas nunca será lo mismo sin ti Busi”, “Más allá de la tristeza”, “Cómo arruinar la Navidad no será lo mismo”, “Que su alma descanse en paz”, “Un abrazo y fortaleza a la familia de Busi”, “Le hará falta a la serie”, “Descansa en paz Tumi Sello”, se lee en redes. Archivado como: Muere estrella de Netflix.