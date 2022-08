La princesa Diana pasó de ser una tímida adolescente maestra de jardín de infantes, hasta convertirse en una glamurosa celebridad que reconfortaba a pacientes con sida y hacía campaña para retirar minas terrestres, no podía estar muerta a los 36 años y, sin embargo, había ocurrido.

Sin embargo, muchos de sus seguidores y simpatizantes con sus altruistas labores, no se quedaron con un agradable sabor de boca al saber que el final de la princesa Diana fue por un accidente, pues estaban convencidos que algo más o alguien estaba detrás de esto.

Se trata de investigación para establecer si había algo de verdad en las teorías. La operación duró años, costó millones de libras y gracias a ella se descubrió que las teorías no tenían ningún fundamento, que todo lo que sucedió esa noche fue un accidente increíblemente desafortunado, según The Independent .

Otra revelación apunta que supuestamente la propia Diana pensó que la iban a matar. Y eso, al parecer, es cierto. La principal prueba de ello es una carta que fue revelada por Paul Burrell, el mayordomo de Diana, quien dijo que se la había entregado para su custodia, según The Independent.

¿Fue planeado?

Así mismo se alega que el grupo de paparazzis persiguió y empujó el Mercedes de Diana para que pudiera hacer que ocurriera el accidente. De igual manera los teóricos de la conspiración afirman que su ruta estaba bloqueada, y que conducía a una velocidad inusual o que algo había sido alterado en el automóvil.

Finalmente con información de The Independent, los investigadores creen que los médicos permitieron deliberadamente que Diana muriera. Al no tratarla de la manera adecuada, impidieron que se mantuviera con vida. O que todo se trató de ‘un plan’ de la Reina Isabel II, pues se dice que no toleraba a la princesa Diana y ese sería su manera fácil de quitarla del camino. ¿Tú con cuál teoría te quedas? , ¿Quién mató a la princesa Diana?.