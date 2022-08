De acuerdo con The Sun, Neena murió de manera repentina el pasado sábado 27 de agosto, la hermana de la joven que se graduó de Universidad del Sur de Florida confirmó que la conductora de noticias matutinas se suicidó a la corta edad de 27 años. Archivado como: Muere Neena Pacholke conductora.

Mediante el portal del diario británico de The Sun la sensible noticia de su deceso fue compartida, en dicho medio señalaron que se trata de la joven Neena Pacholke, una prometedora presentadora de la tv que pertenecía al Canal 9, según los reportes fue la hermana de la conductora quien confirmó que ella misma se quitó la vida.

Los hechos lamentables para los famosos y figuras públicas no paran, recientemente se dio a conocer la sensible noticia del fallecimiento de quien fue una gran presentadora de televisión quien tenía tan solo 27 años, estaba en su pleno auge como conductora cuando de un momento a otro partió a mejor vida.

Muere Neena Pacholke conductora. De nueva cuenta las tragedias se hacen presentes dentro del mundo del espectáculo, no solo las celebridades pasan por momentos duros, sino que periodistas también han sufrido amargos estragos en su vida, los lectores de MundoNow han sido conocedores de lo que acontece dentro del medio y esta no es la excepción, se ha dado a conocer que una integrante de televisión perdió la vida.

La muerte de Neena provocó gran shock tanto en familiares como en sus compañeros de la cadena televisiva, tanto que WAOA Channel 9 confirmó que todos ellos están “absolutamente devastados” tras enterarse de la sensible noticia del fallecimiento de la querida presentadora.

Su hermana compartió que fue un suicidio

Pero tras las declaraciones por parte de la hermana menor de la presentadora del Canal 9, los corazones de sus seres allegados se destrozaron aún más, según el medio citado, Kaitlynn Pacholke compartió para Tampa Bay Times que Neena era “la persona más feliz que pensé que conocía” pero terminó suicidándose.

“Era como una pequeña bola de sol y su sonrisa era enorme. A veces simplemente no sabes por lo que está pasando la gente, no importa cuánto creas que conoces a alguien. Mi hermana tenía acceso a todos los recursos que puedas imaginar. Ella fue amada por todos. Era tan buena en su trabajo, lamentablemente decidió no estar con nosotros”, señaló Kaitlynn Pacholke. Archivado como: Muere Neena Pacholke conductora.