Jorge Bernal ¿se queda sin trabajo?

Telemundo le habría hecho lo mismo que a su amiga y ex colega María Celeste Arrarás

¿Ya no funcionaba en ningún proyecto?

Las contrataciones, los despidos y renuncias en las televisoras hispanas están a la orden del día y pareciera que esta vez Telemundo volvió a hacer lo que sucedió con figuras como Rachel Díaz y María Celeste Arrarás, pues ahora se informa que el conductor Jorge Bernal habría quedado son trabajo en dicha empresa.

Según lo reportado por Javier Ceriani y Elisa Beristain de Chisme no Like, el ex conductor de ‘Suelta la Sopa’ quedó sin trabajo en días recientes y todo porque sus proyectos aparentemente no tienen buena audiencia, según se comentó, pero hubo algo más que influyó para que Telemundo decidiera sacarlo de sus filas.

Jorge Bernal acaba con Telemundo ¿o fue al revés?

“Señoras y señores, se le venció su contrato y Telemundo dijo ‘no te lo renovamos porque no tenemos donde meterte’, así fue, no sabemos dónde meterte, porque ya la sopa se licuó y Jorge Bernal queda fuera de la cadena Telemundo después de muchísimos años…”, comenzó diciendo el periodista Javier Ceriani sobre la salida del conductor.

Y es que después de que terminara ‘Suelta la Sopa’ en el que duró 8 años, ya aparentemente la televisora no sabía qué proyecto darle a Jorge Bernal quien no se ha distinguido por tener un arrastre fuerte con la audiencia de Telemundo, por lo que se decidió que no formaría más parte de la corporación.