Después de que su padre fuera internado en un hospital psiquiátrico, donde murió en 1982, su madre trabajó como enfermera para mantener a la familia. Más tarde apoyó a la banda de sus hijos, ayudando a financiar una camioneta y un sistema de megafonía mientras actuaban por todo el país con The Clean.

Hamish Kilgour, el baterista que cofundó la banda The Clean con su hermano David, había estado desaparecido desde el domingo 27 de noviembre hasta que finalmente se ha encontrado su cuerpo. El músico estaba muerto , esta noticia ha causado una gran conmoción.

Gracias a una asociación entre Flying Nun y Rough Trade, la banda lanzó su álbum debut en 1990. Yo La Tengo, Guided by Voices y Pavement se encuentran entre las bandas que han citado a Clean como una influencia. ARCHIVADO DE: Muere Hamish Kilgour

Formado en Dunedin a fines de la década de 1970, The Clean llevó el indie-rock underground a los niveles más altos de la lista de singles de Nueva Zelanda en la década siguiente, ayudando a construir una leyenda en torno al entonces incipiente sello Flying Nun.

El baterista de The Clean fue encontrado muerto en Christchurch, Nueva Zelanda, el pasado lunes 5 de diciembre, 8 días después de haber sido reportado como desaparecido, dijo la policía allí. Su muerte fue remitida a la oficina del forense, se está en espera de más noticias.

Muere Hamish Kilgour: ¿Alguien lo asesinó?

De acuerdo a la información de The New York Times, aún no se ha dado a conocer la causa de muerte. Solo se ha comunicado que fue encontrado sin vida casi 10 días después de la última vez que alguien lo vio. Le sobreviven su hermano y compañero de banda, David, y su hijo.

Richard Langston, periodista musical y amigo desde hace mucho tiempo, dijo que Kilgour había “cambiado la forma en que podías grabar indie rock”. “Era así de importante”, agregó, “y vivió una vida loca, valiente y en solitario”. ARCHIVADO DE: Muere Hamish Kilgour