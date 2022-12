¿Qué fue lo que hizo ahora?

El actor se mostró como nunca antes

¿Por qué se quitó toda la ropa?

El actor y conductor de televisión William Valdés se dejó ver como nunca antes, aunque el cubano siempre ha levantado las pasiones por las atrevidas fotografías que comparte en sus redes sociales. Ahora ha posado ligero de ropa, o más bien, sin nada de ropa.

Aunque muchos podrán calificar esta acción como descarada, el cubano ha asegurado que lo hizo por una buena causa. Se ha sumado a las celebridades que se han unido para crear conciencia, pues en estas epoca de frío algunas personas hacen algo cruel sin que se den cuenta.

No más pieles en invierno

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) es la organización de derechos de los animales más grande del mundo, con más de 5 millones de miembros y simpatizantes. PETA muestra a los animales que sufren en laboratorios, en la industria de los alimentos, en el comercio de ropa y en la industria del entretenimiento.

PETA Latino se ha reunido con diversas celebridades para crear un video que muestre que todos pueden ser capaces de hacer por el bien de los animales. William Valdés no dudo en ser parte de este emotivo movimiento que ayuda a crear conciencia. ARCHIVADO DE: William Valdés se desnuda