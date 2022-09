Muere la actriz Louise Fletcher, ganadora de un premio Óscar (VIDEO)

Otro familiar que habló sobre la muerte de la actriz fue su hijo Andrew Bick, quien aseguró a The Hollywood Reporter que su madre había fallecido por causas naturales, sin embargo había sobrevivido anteriormente a dos episodios de cáncer de mama, de los cuales salió triunfadora. Archivado como: Muere la actriz Louise Fletcher

La ganadora del Óscar en 1976 murió a los 88 años, así lo dio a conocer su familia, pues la actriz falleció rodeada de sus seres queridos. Su hijo, le dio la lamentable noticia al portal The Hollywood Reporter y así fue como la noticia tomó mas difusión, y ya la gente lamenta su muerte.

Muere la actriz Louise Fletcher: Hollywood se ha estado vistiendo de negro en las últimas semanas con repentinas muertes de celebridades importantes y famosas de la década de los años 60. En esta ocasión lamentan la muerte de la actriz Louise Fletcher, quien fue premiada por la Academia por su caracterización en “One Flew Over the Cuckoo’s Nest”.

El portal The New York Post dio a conocer que la actriz originaria de Alabama fue el personaje principal en la adaptación de Miloš Forman de la novela homónima de Ken Kesey de 1962, haciendo el personaje de la malvada enfermera Mildred Ratched.

Según los informes acerca de su vida privada, la actriz de Hollywood se casó con el productor Jerry Bick a principios de la década de 1960 y tuvo dos hijos, John y Andrew. Sin embargo, parece ser que la relación no se llevó a cabo de la mejor manera y Fletcher se divorció en 1977. Archivado como: Muere la actriz Louise Fletcher

Así la despiden sus fanáticos

A través de Twitter, mucha gente ha estado dedicándole a la actriz palabras de despedida bastante conmovedoras, recordando sus mejores roles y mandando condolencias a sus familiares. “DEP Louise Fletcher. Nadie más hizo que las palabras “Mi hijo” sonaran tan chirriantemente condescendientes”, “RIP Louise Fletcher, cuya extraordinaria actuación icónica como la enfermera Ratched en One Flew Over the Cuckoo’s Nest será recordada para siempre, al igual que su increíble y conmovedor discurso de los Oscar que terminó hablando con sus padres sordos en ASL.”

“Con el fallecimiento de Louise Fletcher, el mundo ha perdido a una mujer verdaderamente encantadora, que nos hizo amar profundamente a todos para odiarla”, “En 2018, Louise Fletcher me recibió en su casa y hablamos durante dos horas sobre su extraordinario talento ganador actuación como la enfermera Ratched, para Vanity Fair. Su deconstrucción del personaje fue fascinante. Lamento mucho escuchar que se ha ido. ROTURA”, escribió en Twitter el periodista Michael Schulman. Archivado como: Muere la actriz Louise Fletcher