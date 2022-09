El año 2019 sin duda fue uno de los más difíciles para la presentadora puertorriqueña, pues Dayanara fue detectada con cáncer en la piel, pero no solamente fue lidiar con el trauma y el miedo de la muerte, si no que su entonces pareja el productor y cineasta Louis D’Esposito, la dejó.

Y no se trata de que les haya pasado algo malo, si no que la la ex reina de belleza puertorriqueña habló con la periodista Giselle Blondet en su podcast ‘Lo que no se habla’, revelando detalles inéditos sobre su vida y todo lo que ha vivido, desde procesos duros hasta lo mejor.

Al día de hoy, Dayana agradece el hecho de que su entonces esposo en ese momento le insistiera para atenderse esa 'manchita', sin embargo no todo fue solo color de rosas, si no que, durante el podcast ella contó cómo fue que Louis la llamó y le dijo que era 'demasiado para él', contó al podcast de Giselle Blondet.

Dayanara Torres revelación hijos: Las cosas iban de mal en peor…

La boricua y ex de Marc Anthony expresó el cómo se sintió en ese momento. "No podía creerlo. Estoy con una operación de 77 puntos en mi rodilla que no la puedo mover, cuando él me llama por teléfono a decirme eso. Claro lloré. Yo creo que no me dolió tanto eso, como lo que le afectó a los nenes", dijo.

Sin embargo, la también presentadora aseguró que hoy en día ve las cosas de diferente manera, pues el amor no hace esas cosas, ni menos de alguien que piensas que te ama. "Agradezco que se fue, porque eso no es amor, si lo hubiese sido hubiese estado ahí al lado mío", afirmó.