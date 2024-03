Muere la actriz de Blanca Navidad, Anne Whitfield a los 85 años

Quien no solo desempeñó el papel de progenitora, sino también el de agente y entrenadora de actuación.

A los siete años, ya era una figura familiar en programas de radio de renombre, incluidos «The Phil Harris and Alice Faye Show» y «One Man’s Family».

Anne Whitfield brillando en la TV

Su temprano éxito la llevó a consolidarse como una actriz destacada en la televisión, participando en series icónicas como…

«Peter Gunn», «Manhunt», «The Untouchables», «The Donna Reed Show», «Rawhide», «The Six Million Dollar Man», «The Many Loves of Dobie Gillis» y «Emergency».

La versatilidad de Whitfield como intérprete la convirtió en una favorita del público, tanto en papeles dramáticos como cómicos, según USA Today.

Incluso, su presencia magnética y su habilidad para cautivar a la audiencia la convirtieron en un ícono de la pantalla chica durante décadas.