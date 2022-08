Muere Judith Durham, cantante de la banda The Seekers

Judith Durham y The Seekers

Este sábado, Universal Music Group compartió una declaración en nombre de los otros miembros de la banda The Seekers. “Nuestras vidas cambiaron para siempre al perder a nuestra preciada amiga de toda la vida y estrella brillante. Su lucha fue intensa y heroica, nunca se quejó de su destino y aceptó plenamente su conclusión. Su magnífico legado musical Keith, Bruce y yo estamos muy bendecidos de compartir”.

Judith Durham se unió como cantante principal a The Seekers en la década de 1960 y junto a Athol Guy, Keith Potger , Bruce Woodley lanzaron sencillos como I’ll Never Find Another You, I Am Australian y The Carnival Is Over que los llevaron a posicionarse en las listas de éxitos internacionales. Consiguieron vender más de 50 millones de discos.