El rapero Young Slo-Be fue asesinado en California.

Sus allegados calificaron el crimen como un “acto de violencia sin sentido”.

Recientemente, Young Slo-Be había popularizado un tema en TikTok.

Matan a joven artista. El rapero Young Slo-Be, mejor conocido por su famosa canción de TikTok llamada “I Love You (Do You Love Me Baby)” y cuyo nombre real es Disean Jaquae Victor, fue asesinado a tiros en la mañana del viernes 5 de agosto en California, según reportes de varios medios.

Un grupo de medios con el que trabajó el rapero confirmó la muerte de Young Slo-Be a The US Sun y manifestó: “Este acto de violencia sin sentido ha separado a un hombre de su familia y deja un gran vacío en la comunidad musical de la costa oeste”. El artista había lanzado recientemente su sencillo “I Love You”, que acumuló más de un millón de reproducciones en YouTube.

Asesinan a tiros al rapero Young Slo-Be

El reconocido podcast “No Jumper” tuiteó en la tarde del viernes la trágica noticia a sus más de 900 mil seguidores y se refirió al rapero como “icónico”. El mensaje informó textualmente: “El icónico rapero de Stockton, Young Slo-Be, fue baleado y asesinado esta mañana”.

En una reciente entrevista con la revista Spin, citada por The Sun, el rapero Young Slo-Be expresó sus dudas sobre seguir una carrera en el rap. En esa ocasión, comentó: “Tenía que conseguir algo de dinero aquí en estas calles. Nadie salió de Stockton con el rap. En ese momento, fue increíble”.