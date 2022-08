El recordado galán de la pantalla chica de origen peruano cayó desde el edificio número 14 de su edificio ubicado en el malecón de Miraflores. Por otra parte el portal de CNN en Español aseguró que Diego Bertie falleció a las 4.28 a.m a los 54 años de edad, según confirmó el Hospital Casimiro Ulloa de Lima donde fue atendido. Archivado como: Muere actor Diego Bertie.

Los hechos lamentables para los famosos y figuras públicas no paran, recientemente se dio a conocer la sensible noticia del fallecimiento de un galán de novelas dejando corazones devastados. A través del portal de La República se difundió que el querido actor partió a otro plano a la edad de 54 años.

Muere actor Diego Bertie. De nueva cuenta las tragedias se hacen presentes dentro del mundo del espectáculo, en este sexto mes del 2022 han ocurrido grandes desgracias , los lectores de Mundo Now han sido conocedores de lo que acontece en la farándula y esta no es la excepción, se ha dado a conocer que una gran y querido actor ha partido a una mejor vida.

De acuerdo a sus declaraciones, dijo que “se ha encontrado a la persona Diego Bertie en su cochera con múltiples fracturas en la pierna, en la espalda. Ha sido trasladado al hospital Casimiro Ulloa en calidad de cadáver”. No fue hasta las 9.00 a.m de este viernes 5 de agosto el Hospital Casimiro Ulloa emitió un comunicado oficial confirmando el deceso del actor. Archivado como: Muere actor Diego Bertie.

Confirman que Diego Bertie sufrió múltiples fracturas tras el impacto

Infobae reseñó que la triste noticia fue confirmada por su representante, afirmando que allegados se encuentran en shock con lo que le pasó a Diego Bertie. Carlos Sánchez, quien es el manager del actor se comunicó con ATV y afirmó el gran impacto tras recibir la noticia, “Estoy shockeado, me enteré muy temprano. Estoy apenas llegando al hospital”, mencionó Sánchez.

“Diego es un ángel viviendo entre nosotros, es el tipo más noble con el que me ha tocado trabajar (…) Con él nos une una amistad, programamos su regreso a la música, y fue increíblemente bueno, la gente lo esperaba, lo abraza, lo besa. Yo no he hablado con nadie de la familia aún, cuando tengamos más información podremos hablar con más detalles”, continuó argumentando. Archivado como: Muere actor Diego Bertie.