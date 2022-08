“Yo no creo que haya sido la relación con Nacho (lo que la sacó), más bien yo pienso que es como si hubiese traicionado a Salvador y a Laura, eso pudo haberlo perjudicado. Pero no quiero cuestionar la decisión del público, prefirieron quedarse con la falsa de Ivonne, de Salvador, Toni y con Nacho”. Confesó a Hoy Día. (VIDEO) Archivado como: Adamari López Daniella Navarro

Cabe resaltar que según Adamari López, Toni que es su ex y Daniella, habrían tenido algún tipo de relación dentro de la casa. Por lo cual la boricua decidió cuestionarla acerca de si esto era verdad o falso, pero desató mucha polémica entre los fans, pues aseguran que la boricua sigue sin superar a su ex. Archivado como: Adamari López Daniella Navarro

Adamari le pregunta a Daniella si tuvo alguna ‘relación’ con Toni Costa

Adamari le preguntó a Daniella si eran ciertos los rumores acerca de las supuestas muestras de cariño que se dieron Toni y ella. “Yo tengo una pregunta que hacerte, porque en algún momento yo dije que tú te habías dado un besito de piquito con Toni y que Nacho no era la única persona con la que te habías besado…”

“¿Eso realmente pasó, no pasó, te habías dado unos tragos, fue una cosa tonta o qué fue lo que pasó ahí?”, le preguntó Adamari a Daniela sin pensarlo dos veces. “Hola mi hermosa… sí me sorprendió porque me lo mostraron ahorita en la mañana y yo, ‘a la… qué es eso’, pero no. Yo con las únicas personas que me di besito en la boca fue con Eduardo y con Nacho, ni siquiera con Salvador, con Salvador fue un coqueto en la barbilla”, respondió Navarro al inicio. Archivado como: Adamari López Daniella Navarro