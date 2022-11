Guillermo Murray Jr había sido reportado como desaparecido hace unos días ante la Fiscalía de la Ciudad de México, la cual inicio una búsqueda por él. Finalmente, fue encontrado, pero no de la forma en la que se esperaba. En primer lugar, no estaba en su casa.

Las autoridades correspondientes de la Ciudad de México han comenzado una ardua investigación porque todo apunta a que fue un accidente, no quieren llegar a un problema mayor y pensar que atentaron con la vida del hermano del actor por la forma en la que fue encontrado.

La vida del actor mexicano Rodrigo Murray ha dado un giro por completo, pues se ha informado que su hermano, Guillermo Murray Jr fue encontrado sin vida en una casa de la Ciudad de México. Aparentemente, el hombre había estado siendo buscando ya que no tenían contacto con él.

Tenía más de una semana muerto

La misma Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que encontraron el cuerpo de Guillermo Murray Jr en una casa en al alcaldía Cuahtémoc. De acuerdo con la información de Carlos Jiménez, fue hallado tirado en el suelo del lugar y con un golpe en la nuca.

Lo más aterrador, fue determinado que el hombre tenía ya varios días muerto, aproximadamente una semana. También algo que ha desconcertado es que no se ha confirmado sí el lugar donde fue hallado era propiedad suya o no. Aunque han dado por hecho que no era su lugar de resindencia.