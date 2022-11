Muere estrella del famoso programa ‘America’s Got Talent’.

Roslyn Singleton perdió la lucha contra el cáncer cerebral.

Su esposo confirmó la terrible noticia a través de un comunicado.

Muere estrella Roslyn Singleton. De nueva cuenta las tragedias se hacen presentes dentro del mundo del espectáculo, en este penúltimo mes del 2022 han ocurrido grandes desgracias, los lectores de MundoNow han sido conocedores de lo que acontece en la farándula y esta no es la excepción, se ha dado a conocer que una gran y querida estrella de realities ha partido a una mejor vida.

Los hechos lamentables para los famosos y figuras públicas no paran, recientemente se dio a conocer la sensible noticia del fallecimiento de una gran estrella del famoso show de talentos ‘America’s Got Talent’ a la edad de 39 años después de enfrentar una larga lucha contra el cáncer.

Muere la estrella de ‘America’s Got Talent’ Roslyn Singleton

Se trata de Roslyn Singleton, quién cautivó el corazón de miles de los espectadores tanto del programa ‘America’s Got Talent’ como de ‘The Ellen Degeneres Show’, quién desafortunadamente perdió la batalla contra el cáncer cerebral y perdió la vida el pasado martes 15 de noviembre.

Sin duda uno de los procesos más complicados tanto para la persona que padece una enfermedad generativa y los familiares que le rodean, es el prepararse mentalmente de que en cualquier momento la muerte los puede sorprender, tal fue el caso de Roslyn, su amado esposo y todos sus seres queridos. Archivado como: Muere estrella Roslyn Singleton.