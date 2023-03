Muere hermana de famoso mientras él está en la cárcel (FOTOS)

Las condolencias en la publicación no se hicieron esperar, donde se podían leer diversos mensajes de parte de sus seguidores. “Enviando mi amor y oraciones a la familia”, “Mis condolencias mis oraciones están con la familia muchos la extrañarán.”, “Mi corazón está contigo y tu familia.”, son algunos de los comentarios dejado en Facebook. Archivado: Muere hermana de famoso

¿De qué murió Angela Grier?

De momento no se sabe cual es la razón por la que la hermana del famoso rapero perdió la vida, la familia no se ha encargado de revelar ese detalle tras la partida de Grier. De igual manera no se cuenta con una declaración de parte de lo que pasa con el reconocido rapero.

Y es que de momento no se tiene conocimiento sobre si se le ha notificado al rapero sobre la muerte de su hermana mayor mientras él se encuentra en la cárcel. No se sabe cuál podría ser la reacción de Young Thug ante la lamentable noticia de la partida de Angela mientras él está tras las rejas en el Condado de Fulton.