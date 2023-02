“Con 167 partidos con nuestra camiseta, será inolvidable por el penal atajado a Fernando Morena frente a Boca. Acompañamos a toda su familia y seres queridos. QEPD”, añadieron desde el club de Vicente López. Cientos de internautas lamentaron la sensible muerte del ex futbolista.

De acuerdo con los informes, el ex lateral derecho paraguayo de 62 años padecía diabetes y estaba hospitalizado en una clínica de Vicente López justo antes de perder la vida. Inmediatamente, comenzaron las despedidas de los usuarios que lo admiraban en sus momentos de gloria en la década de los 80.

Muere futbolista Óscar Turitich. Este jueves el mundo del fútbol se ha vestido de luto , por el sensible fallecimiento del exjugador del equipo de River Plate de Argentina, Óscar López Turitich, quien lamentablemente perdió la vida a los 62 años de edad. Es recordado como una verdadera leyenda del deporte en el país de Argentina.

"Cualquier hincha calamar, tenga 80 o 15 años sabe (o debería saber) la historia de López turitich y su épico penal. No tendremos campeonatos pero nos sobran historias geniales, así es platense. Salud paraguayo", fue uno de los comentarios en las redes sociales, donde despiden al futbolista.

De acuerdo con el portal de Infobae , el deportista pasó sus últimos momentos con vida luchando contra una diabetes que le hizo perder una de sus dos piernas. Es recordado por haber tenido que ir al arco en un partido vs. Boca Juniors, en una jugada ee atajó un penal a Fernando Morena, futbolista del equipo rival.

“Que lindo recuerdo me quedó ese día “

Tras haber realizado la jugada más recordada en su carrera futbolística, años más tarde Óscar López Turitich, mencionó lo que sintió en ese momento: “Pedí ir al arco. Después vi que Morena se recostó para un lado, y me lo tiró a mi derecha y lo atajé. Me di un gran gusto”, dijo ante los medios.

"Que grande turitich . Que lindo recuerdo me quedó ese día que atajó el penal estaba con mi viejo, no me olvido más en la cancha de Vélez y nos habían mandado a la platea alta a nosotros . Lindo recuerdo", agregó otro internauta en su cuenta de Twitter, al saber sobre la muerte del deportista.