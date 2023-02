Fue en el minuto 39 cuando el jugador nigeriano Ado Bada Hadi de 22 años estaba caminando del lado contrario donde se estaba jugando el balón, de un momento a otro, el nigeriano cayó desplomado al piso y no reaccionó en ningún momento, a partir de ahí, lo que era un partido pasó a ser una pesadilla.

El partido se disputaba entre el Club Deportivo Madridejos de Toledo contra el Sporting Cabanillas de la región de Guadalajara en España, se dice que intentaron reanimar al jugador por más de 30 minutos sin embargo las asistencias médicas no pudieron salvar su vida.

El futbolista nigeriano de 22 años cayó desplomado en el campo

Entre consternación y muchas dudas, el rumbo del partido cambió completamente, donde las asistencias de ambos equipos entraron al campo de juego para ver cuál era el estado en el que se encontraba el jugador, al ver que no reaccionaba la preocupación de los asistentes se agravó más.

Además de las asistencias de ambos equipos, un profesional que se encontraba en las gradas también ingresó para determinar su estado, y las asistencias médicas de urgencia no tardaron en llegar mucho, al notar que no respiraba, intentaron salvarle la vida por más de 30 minutos, sin embargo, el jugador no respondió. Archivado como: murió futbolista nigeriano españa.