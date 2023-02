Muere la exprimera dama de Atlanta

Bunnie Jackson-Ransom falleció a los 82 años

“La ciudad de Atlanta está enviando oraciones de consuelo”

Muere Bunnie Jackson-Ransom Este jueves toda la ciudad de Atlanta se ha vestido de luto, por el sensible fallecimiento de la ex primera dama de la ciudad Bunnie Jackson-Ransom. Este nuevo año del 2023 no ha dejado de sorprender en tan solo dos meses, ya que se han anunciado inesperadas muertes en días anteriores.

Cabe recordar que la ex primera dama de Atlanta era una respetada empresaria, especialista en relaciones públicas y exesposa del primer alcalde de color de la ciudad. Lamentablemente se confirmó que la política perdió la vida a los 82 años de edad, miles de ciudadanos mostraron su dolor en redes sociales.

Muere exprimera dama de Atlanta Bunnie Jackson-Ransom

La noticia fue dada a conocer por el actual alcalde de Atlanta, Andre Dickens, quien dijo que sus residentes se encontraban enviando oraciones para la occisa: “La ciudad de Atlanta está enviando oraciones de consuelo y paz a la familia de Bunnie Jackson-Ransom. La ex esposa del alcalde Maynard Jackson fue una fuerza increíble”, dijo.

Por su parte, el concejal de la ciudad de Atlanta , Michael Julian Bond, en un comunicado estar dolido por la trágica muerte: “Me entristece profundamente saber del fallecimiento de la Sra. Bunnie Jackson-Ransom. Mis más profundas condolencias se extienden a su familia, amigos y colegas”.