” Hoy se fue… cruzó el arcoiris mi querida Chloe mi compañera de años … mi paño de lágrimas y quien me dio innumerables alegrías Gracias por todo! Fuiste y serás mi chiquita consentida”, se puede leer en la publicación de Ana María, acompañado de los buenos momentos que vivieron juntos.

Cabe mencionar, que Chloe fue la querida perrita mascota de la ex colaboradora de Despierta América, el animalito acompañó a la mexicana por varios años y llegó a ser un miembro importante en la familia. Lamentablemente, se confirmó que la mascota ha fallecido dejando un hueco profundo en el corazón de la presentadora.

Ana María Canseco luto. La presentadora y conductora mexicana que radica en los Estados Unidos, Ana María Canseco se viste de luto y da a conocer el sensible fallecimiento de un miembro importante en su familia. La también locutora de radio se mostró bastante dolida en las redes sociales tras la terrible pérdida.

Inmediatamente, sus seguidores comenzaron a reaccionar enviando sus condolencias tras la sensible pérdida de la mexicana: ” Lo siento tanto mi querida Anita. Ellos son nuestra familia, nuestros fieles compañeros. Te mando un abrazo. Bella Chloe”, dijo la periodista hondureña Neida Sandoval. Archivado como: Ana María Canseco luto

La muerte de Tequilita

Cabe recordar que en agosto del 2021, Ana María Canseco había sufrido la pérdida de otra mascota el cual compartió en su vida durante casi 20 años. “Hoy me tocó decirle adiós a mi Tequilita quien por 18 años me acompañó en las buenas y en las malas. Gracias Tequila por tu cariño, no te olvidaremos”, escribió en aquel entonces.

A pesar de que ya no está dentro del matutino de Univisión, Despierta América la comunicóloga mantiene al tanto a su público conocedor sobre las noticias más relevantes del momento a través de otros medios digitales. De igual manera es una amante de los animales y siempre muestra su cariño por ellos. Archivado como: Ana María Canseco luto