Interpretó al icónico personaje ‘Hagrid’ de Harry Potter

“Los fanáticos de James Bond también escriben para aplaudir su papel en GoldenEye y The World Is Not Enough. Para mí, personalmente, lo recordaré como un cliente leal permanente. Además de ser un actor maravilloso, era inteligente, brillantemente ingenioso y después de 40 años de estar orgulloso de ser llamado su agente, lo extrañaré”, continúo su agente.

Según The Mirror, Belinda prosiguió: “Le sobreviven su hermana Annie Rae, sus hijos Spencer y Alice y su madre Rhona Gemmell. Les gustaría agradecer al personal médico del Forth Valley Royal Hospital en Larbert por su atención y diplomacia”, agradeció la agente al equipo médico que atendió en sus últimos momentos a Robbie, pues se sabía se encontraba delicado de salud.