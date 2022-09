Muere el actor Jack Ging a los 90 años, ícono de televisión en los 60

Muere el actor que apareció en Tales of Wells Fargo

Dan a conocer los motivos de su muerte

Cómo fue la reacción de sus familiares

Muere actor Jack Ging. The Hollywood Reporter y The Sun, ha dado a conocer otra muerte de un famoso actor que fue muy reconocido en la década de los 60. El actor Jack Ging fue reconocida tras aparecer en famosas películas como: Tales of Wells Fargo, Mannix, Riptide y The A-Team.

Además, dicho portal estadounidense dio a conocer que apareció junto al actor Clint Eastwood. Jack tenía 90 años y se dieron a conocer los motivos de su muerte. Es reconocido por interpretar papeles románticos y además por ser un gran temerario de la televisión.

¿Quién era Jack Ging?

De acuerdo con The Hollywood Reporter el actor murió por causas naturales en su casa en La Quinta, California, su muerte la confirmó su esposa Apache King. De acuerdo con dicha fuente Jack interpretó al personaje de Diane Baker en una nueva versión de Tess of the Storm Country en 1960.

Su papel trataba de interpretar a un soldado temerario y heroico en los últimos años de la Guerra de Corea en el drama Sniper’s Ridge. Además de que una reconocida serie de NBC, protagonizada por actores como George Peppard, Dirk Benedict, Dwight Schultz y Mr T, se desarrolló entre en los años 83 y 37 y fue bastante exitoso. Archivado como: Muere actor Jack Ging