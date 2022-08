El fallecimiento de la artista fue notificado inicialmente por TV Line. Denise Dowse había estado en coma durante al menos una semana después de sufrir una inflamación en las membranas protectoras que rodeaban su cerebro y su médula espinal (meningitis), explicó un reporte del New York Post.

Una exitosa trayectoria

De acuerdo con el informe del New York Post, Denise Dowse fue vista con frecuencia en las cadenas de televisión en los años 90, con créditos en populares series como “Grey’s Anatomy”, “The X-Files”, “Criminal Minds”, “Bones”, “House”, “Monk”, “Law & Order”, “Gilmore Girls”, “Charmed”, “The Bernie Mac Show”, “Nip/Tuck”, “Moesha”, “Sister, Sister”, “ER”, “Step by Step”, “Buffy the Vampire Slayer”, “Seinfeld” y “Full House”, entre otras.

Tracey le dijo al medio Page Six que su hermana estaba más orgullosa por “Recuérdame: la historia de Mahalia Jackson”, una película que dirigió recientemente y que se estrenó en abril en el Festival de Cine Panafricano 2022. “Ella (Denise Dowse) ha ganado varios premios como mejor director en los festivales de cine de este año”, comentó efusivamente.