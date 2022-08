“El problema de que se las presentará a sus padres es que, la casa de los padres de Piqué está al lado de la casa de Shakira. Entonces ella quiere construir un muro para no ver más a los suegros. Ahora sí va a construir el muro para no ver a Clara, esto es una ridiculez.” ARCHIVADO DE: Muestran rostro novia Piqué

Javier Ceriani, el conductor de Chisme no Like , dio la información de cómo se llama la que le ‘quito’ el hombre a la interprete de Hips don’t Lie. De acuerdo con el argentino ya hasta se la había presentado a sus padres. “El nombre sería… Clara. Ahora se la presentó a los padres ya”, aseguró el conductor.

Las Mamarazzis explicaron que Piqué comenzó a frecuentar un popular bar español en el que la joven mujer trabaja. Aunque ahora ya se han confirmado algunos aspectos físicos de la joven mujer que aparentemente le robó el corazón al ahora ex de Shakira. ARCHIVADO DE: Muestran rostro novia Piqué

Muestran rostro novia Piqué: ¡Revelan imágenes de Clara!

En el mismo programa de Chisme no Like, Javier Ceriani reveló una imagen de la que parece ser la nueva conquista del ex de Shakira. “Clara tiene 23 años menos que Shakira.” Después reveló una imagen dónde aparece la joven rubia con un conjunto blanco y tiene una expresión burlona.

Desde hace algunas semanas había estado rumoreando que habían visto ayer a piqué acompañado de una joven rubia. y tal parece que efectivamente la muchacha tiene un aspecto parecido a la cantante colombiana. Pues aunque ya no luzca un rubio parecido al de clara si tienen algunos rasgos parecidos.