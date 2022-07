De acuerdo con el portal The Sun , Jak fue muy popular en el país por sus destacadas participaciones en varios programas de Netflix y Peacock. Además, hasta el momento no se ha revelado las verdaderas causas de su fallecimiento, ni tampoco se han dado detalles sobre su funeral o posible causa a tan corta edad.

Muere comediante Jak Knight: Tenía 28 años solamente

Cabe mencionar que el ahora occiso, Jak Knight brilló en la plataforma al interpretar a un escritor en el programa de Netflix Big Mouth y expresó el papel de Devon. El cómic también tuvo un especial de Netflix que se emitió en 2018 como parte de la serie The Comedy Lineup, según The Sun.

También apareció recientemente en Bust Down on Peacock, una serie que también co-creó. El primer trabajo de Knight en la industria fue como escritor en la animada Lucas Bros Moving Co cuando apenas tenía 20 años. Los co-creadores Keith y Kenneth Lucas “escucharon sobre mí de alguien, no sé quién, y dijeron ‘Sí, ven a pasar el rato con nosotros”, dijo Knight en una entrevista de 2018. Archivado como: Muere comediante Jak Knight