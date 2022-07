Vaya susto que se llevó Mariana González Padilla, novia de Vicente Fernández Jr,, luego de que fuera hospitalizada de emergencia hace apenas unos días, pero parece que lo peor no ha pasado, pues la famosa influencer reapareció en redes sociales y se muestra muy golpeada. Aún así, no se salvó de las críticas de los usuarios.

Así dio a conocer Mariana González Padilla, novia de Vicente Fernández Jr, que habia sido hospitalizada

Aunque la foto podría parecer muy ‘escandalosa’, fue la propia Mariana quien quiso dejar en claro el motivo por el que tuvo que ser hospitalizada: “No me pasó nada, únicamente que yo tenía mi tabique desviado, el cual me tenía que hacer una cirugía para poder respirar bien porque respiraba por mi boca, roncaba, y Vicente me dijo: ‘si sigues así ya no vas a dormir conmigo'”.

Desde ese día, la ‘Kim Kardashian mexicana’ no se había dejado ver hasta hace apenas unas horas, aunque parece que esta operación resultó contraproducente, pues se ve muy golpeada, más de lo normal. Los usuarios de redes sociales no desaprovecharon la oportunidad para expresarse (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).