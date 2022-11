La serie gozó de popularidad y sus 196 episodios fueron trasmitidos desde 1993 hasta el 2001, recordó la revista Variety . Además, no conforme con su carrera en el cine y en la televisión , Gilyard también tuvo una destacada participación sobre los escenarios del teatro .

Amor por la enseñanza

Gilyard terminó enamorándose del mundo universitario. Tras dos décadas trabajando en Hollywood, se tomó un año sabático para conseguir una Maestría en Bellas Artes en teatro, pero más tarde fue invitado a convertirse en profesor asociado en 2006 y allí permaneció hasta su muerte porque le resultaba un rol “demasiado divertido”.

“Mi gerente-agente no está contento de que no esté trabajando, pero la universidad es demasiado divertida”, comentó en 2010. Según el Daily Mail, Gilyard padecía una larga enfermedad, pero no se ofrecieron mayores detalles sobre su muerte. Muere Clarence Gilyard Jr, estrella de Top Gun y Die Hard, a los 66 años.