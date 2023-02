El grupo musical The Drifters se viste de luto tras la partida de uno de sus integrantes

Muere el cantante Charlie Thomas a los 85 años de edad a causa del cáncer de hígado

Se le recuerda por interpretar tems como Under the boardwalk y There goes my baby

Aunque murió el pasado martes 31 de enero, fue hace apenas un par de días que se informó sobre el sensible fallecimiento del cantante Charlie Thomas, integrante del grupo musical The Drifters, a los 85 años de edad a causa del cáncer de higado que padecía desde hace varios años. Se le recuerda por interpretar tems como Under the boardwalk y There goes my baby.

De acuerdo con información de New York Post, este ídolo del doo-wop permaneció en la banda por más de 60 años. Fue su amigo, el también cantante Peter Lemongello Jr, que informó sobre el deceso de CT: “Estaba envejeciendo, pero estaba activo casi todos los fines de semana. Desafortunadamente, pasó de estar activo a estar en casa y comenzó a ir cuesta abajo”.

Que en paz descanse, Charlie Thomas

Nacido el 7 de abril de 1937 en Lynchburg, Virginia, en los Estados Unidos, Charlie Thomas se unió a The Drifters ‘por casualidad’ en 1958 mientras actuaba con la banda de R&B Five Crowns en el teatro Apollo de Harlem. El aspirante a músico había llamado la atención de George Treadwell, el gerente de los Drifters originales, que también estaban tocando esa noche.

Por casualidad, uno de los miembros de The Drifters supuestamente se había emborrachado y comenzó a maldecir al dueño del teatro, lo que llevó a Treadwell a despedir a toda la formación del grupo. Luego los reemplazó con miembros de The Crowns, incluidos Thomas y Ben Nelson, que luego sería conocido como Ben E. King, y los rebautizó como The Drifters.